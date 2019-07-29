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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Gri kategoride yer alan terörist yakalandı

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Son dakika... Gri kategoride yer alan terörist yakalandı

Erzurum'da terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum'da Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir" denildi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30), geçen 18 Haziran'da Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, terk edilmiş aracın içinde başlarından vurulmuş olarak bulunmuştu.

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