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Gündem
06.12.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Son dakika... Görüntüleri az önce paylaşıldı! İşte insansız kara araçları

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipinin ilk görüntülerini paylaştı. SSB Başkanı Demir, "Mağara, meskûn mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipleriyle ilgili bilgi paylaştı.

Demir, testlerin tamamlandığını ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda seri üretime geçileceğini açıkladı. Demir ayrıca ilgi duyan herkesin fikir ve tasarımlarını paylaşması çağrısında bulundu.

 

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