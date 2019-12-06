Son dakika... Görüntüleri az önce paylaşıldı! İşte insansız kara araçları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipleriyle ilgili bilgi paylaştı.

Demir, testlerin tamamlandığını ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda seri üretime geçileceğini açıkladı. Demir ayrıca ilgi duyan herkesin fikir ve tasarımlarını paylaşması çağrısında bulundu.