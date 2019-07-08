Son dakika... Görüntü tepki çekmişti! Polis amiri açığa alındı
İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi, D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerinin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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