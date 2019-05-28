Son dakika: Gökova Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaymakam Bekir Yılmaz, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.
Öte yandan, deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.
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