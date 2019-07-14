Son dakika...Giresun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs, Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
ESPİYE KAYMAKAM VEKİLİ'NİN AÇIKLAMASI
Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş: "(Giresun'un Espiye ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması) Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor."
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