Son dakika: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada flaş gelişme
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede Osman Kavala'nın yanı sıra Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın isimleri de yer aldı.
Cumhuriyet savcısı, 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
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