Son dakika: Genelkurmay'daki kritik görüşme tamamlandı
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un Genelkurmay'daki temaslarının sona erdiği, görüşmelere Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edileceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD askeri heyeti ile görüşmelere yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edileceği bildirildi.
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