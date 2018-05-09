Son dakika... Akın Öztürk'e 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığının işgal edilmesiyle ilgili davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı 12 şüpheli hakkında beraat kararı talep etti. Ancak darbenin bir numaralı askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri eski Komutanı, YAŞ üyesi Akın Öztürk hakkında darbe, cumhurbaşkanına suikast ve adam öldürme suçlarından 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı diğer sanıklar hakkında istediği cezayı açıklamaya devam ediyor.

AKAR’IN ÜRKÜTÜCÜ OLARAK NİTELEDİĞİ ALAKUŞ’A DA 252 KEZ MÜEBBET İSTENDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "ürkütücü" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş'un 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

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