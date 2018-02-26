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    Son dakika... Genelkurmay Başkanı Akar'dan Afrin açıklaması

    DHA
    26.02.2018 - 18:42 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Teröristler ve destekleyen dış güçler hezimete uğratılacak" dedi. Akar, "Temizlenen bölgelerde insanlar evlerine dönmeye başladı." açıklamasında bulundu.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a geldi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerini denetleyip 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi aldı.

    "SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADILAR"

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Akar'ın "Suriyeli kardeşlerimiz harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldılar, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanlar güvenle evlerine dönmeye başladıklar" ifadesini kullandığı belirtildi.

    TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, Ordu ve Tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral AKAR, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında bilgi ve brifing almış, harekâta ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler vermiştir.

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    Etiketler: hulusi akar , afrin , açıklama , son dakika , haber
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