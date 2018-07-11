Son dakika... Soma davasında cezalar belli oldu

Mağdur avukatları kararlar açıklandıktan sonra “taksir dediniz değil mi sayın hakim” diye sordular.

Mahkeme başkanı bu soruya “evet” cevabını verdi.

“Bu karar heyetinize aittir biz artık ailelerin yanındayız diyen” mağdur avukatları alkışlayarak salonu terk ettiler.

Bu arada salon karıştı, aileler ve bazı mağdur avukatları fenalaştı. Mahkemeye 10 dakika ara verildi.

Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

'TAKSİR' TEPKİSİ

Mağdur yakınları cezaların ‘bilinçli taksir’ yerine ‘taksir’ şeklinde verilmesi nedeniyle mahkeme heyetine 10 dakikalık aradan sonra da tepki göstermeye devam etti. Bazı sanık yakınlarının mahkeme heyetine terlik fırlattığı görüldü.

ALP GÜRKAN'A BERAAT

Olaydan 6 ay önce soma maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığını oğlu Can Gürkan’a devreden Alp Gürkan’a beraat verildi.

Kararda toplam 14 kişi ceza alırken 37 sanık beraat etti. Ceza alan sanıklardan beşi tutukluydu.

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