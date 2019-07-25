Son dakika gelişmesi! Şehit diplomatın kanı yerde kalmadı... Kuzey Irak'ta iki nokta operasyon!
Irak’ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesinin ardından MİT ve TSK, saldırı sonrasında harekete geçerek nokta operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirdi.
Çok kritik operasyonun ayrıntılarına TRT ulaştı. Saldırıdan bir gün sonra planlayıcılar tespit edildi. Daha sonra teröristler MİT tarafından takip altına alındı. İlk operasyon 18 Temmuz'da Duhok'ta bir yolda gerçekleştirildi. Teröristler etkisiz hale getirildi.
Nefes kesen takip devam etti. 6 gün sonra saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Teröristler, Irak'ın Kuzeyinde Batika kırsalında etkisiz hale getirildi.
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