KPSS sonuçları ÖABT ve Alan oturumları ile birlikte açıklandı! Sınava kaç kişi girdi?
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte beklenti içinde olan vatandaşlar kendi sonuçlarını sorgulamak için araştırma yapmaya başladı. Günlerdir heyecanla beklenen sonuçlar, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden gerekli bilgiler yazılarak öğrenilebilir. İşte, KPSS sonuç açıklama sayfası...
KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos Çarşamba akşamı sınava giren adayların erişimine açıldı. Bu yıl genel yetenek ve genel kültür sınavına toplam 1 milyon 175 bin kişinin katıldığı sınavda, sınava girmeyen aday sayısı ise 59 bin 460 olarak açıklandı. İşte, yüz binlerce kişinin merakla beklediği KPSS sonuçları ve sınav hakkında bazı bilgiler
KPSS lisans sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Kamu dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşların katılım gösterdiği KPSS, sınav sonuçları ile ÖSYM'nin ana sayfasından sorgulanabilecek. İşte, KPSS sınav sonuçları ve detaylı bilgiler
30 BİNE YAKIN ADAY ÖABT SINAVINA GİRMEDİ
Öğretmenlik görevini ifa edebilmek için ÖABT sınavına katılım gösteren aday sayısı 276 bin olarak kayıtlara geçti. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılım göstermeyen adaylar ise 30 bin olarak kayıtlara yansıdı.
SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM, duyuruyu şu şekilde yaptı;
2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.
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TOPLAM 1 MİLYON 175 BİN KİŞİ SINAVA GİRDİ
Bu yıl KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavına giren aday sayısı, 1 milyon 175 bin kişi olarak açıklandı.Bu rakam eğitim bilimleri sınavı için 416 bin, alan bilgisi için 210 bin olarak açıklandı.
DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.
ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?
Lisans mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak.
Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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