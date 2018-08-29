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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.08.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

KPSS sonuçları ÖABT ve Alan oturumları ile birlikte açıklandı! Sınava kaç kişi girdi?

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KPSS sonuçları ÖABT ve Alan oturumları ile birlikte açıklandı! Sınava kaç kişi girdi?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte beklenti içinde olan vatandaşlar kendi sonuçlarını sorgulamak için araştırma yapmaya başladı. Günlerdir heyecanla beklenen sonuçlar, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden gerekli bilgiler yazılarak öğrenilebilir. İşte, KPSS sonuç açıklama sayfası...

KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos Çarşamba akşamı sınava giren adayların erişimine açıldı. Bu yıl genel yetenek ve genel kültür sınavına toplam 1 milyon 175 bin kişinin katıldığı sınavda, sınava girmeyen aday sayısı ise 59 bin 460 olarak açıklandı. İşte, yüz binlerce kişinin merakla beklediği KPSS sonuçları ve sınav hakkında bazı bilgiler

KPSS lisans sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Kamu dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşların katılım gösterdiği KPSS, sınav sonuçları ile ÖSYM'nin ana sayfasından sorgulanabilecek. İşte, KPSS sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

30 BİNE YAKIN ADAY ÖABT SINAVINA GİRMEDİ

Öğretmenlik görevini ifa edebilmek için ÖABT sınavına katılım gösteren aday sayısı 276 bin olarak kayıtlara geçti. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılım göstermeyen adaylar ise 30 bin olarak kayıtlara yansıdı. 

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM, duyuruyu şu şekilde yaptı;

2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde  saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLAM 1 MİLYON 175 BİN KİŞİ SINAVA GİRDİ

Bu yıl KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavına giren aday sayısı, 1 milyon 175 bin kişi olarak açıklandı.Bu rakam eğitim bilimleri sınavı için 416 bin, alan bilgisi için 210 bin olarak açıklandı.

DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?

Lisans mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi.  ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak.

Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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