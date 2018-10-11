Son dakika gelişmesi: Arda Turan ifade verdi

Dün sabaha karşı bir gece kulübünde Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan gerginlik konusunda son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor.



Arda Turan'ın gece kulübünde yaşanan gerginlik sonrasında hastaneye giden Berkay'ın peşinden hastaneye gittiği ve burada bir el ateş ettiği basına yansımıştı.







Kısa süre önce basına yansıyan olayın polis tutanağında da Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili olarak Arda Turan'ın kasten yaralama ve silahla tehditten yakalanması talimatını verdiği öğrenilmişti.



Gelen son dakika haberine göre ise Arda Turan, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde olay hakkında yaklaşık 3 saat boyunca ifade verdi. Turan ifadesinin ardından sonra buradan ayrıldı. Arda Turan'ın hastanede kullandığı ve ruhsatsız olduğu iddia edilen silahı da emniyet yetkililerine teslim ettiği öğrenildi.









BERKAY'IN AVUKATI: BASINA YANSIYAN HABERLER DOĞRU

Öte yandan olay ile ilgili açıklama yapan şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer ise olayın basına yansıyan şeklinin doğru olduğunu kendilerini de gerekli yasal başvuruları yaparak yasal süreci başlattıklarını belirtti.



Avukat Mermer sözlerini şöyle sürdürdü; "Basına yansıyan haberlerin doğru olduğunu söylemek durumundayım. Özellikle bu aşama da müvekkilimin eşi Özlem Şahin'in yapmış olduğu açıklamalar zaten olayın hem çıkış nedenini hemde gerçekleşme şeklini açıklığa kavuşturmuştur.

Olay resmi mercilere aksettirilmiştir. Biz ilgili mercilere şikayetlerimizi yaptık. Arda Turan'ın yapmış oldukları olayın neresinden bakarsanız bakın gerçekten çok çirkindir. İzahı dahi olmayan bir durumdur.

Bu konuda olayın gerçekleşme şekline göre cumhuriyet savcısı zaten gerekli iddianameyi hazırlayacaktır. Biz de bu aşama da ce dava aşamasında olayın takipçisi olacağız. Ayrıca yasal süreçte bazı davalarda açabiliriz."









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