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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİNÇER GÖKÇE
11.10.2018 - 19:14, Son Güncelleme:

Son dakika gelişmesi: Arda Turan ifade verdi

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Hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Arda Turan kısa bir süre önce ifade vermek üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Yaklaşık 3 saat İfade veren Arda Turan daha sonra serbest bırakıldı. Arda'nın ayrıca hastanede kullandığı ve ruhsatsız olduğu iddia edilen silahı da emniyete teslim ettiği öğrenildi. Öte yandan basına açıklama yapan Berkay Şahin'in avukatı ise basına yansıyan haberler doğru dedi.

Dün sabaha karşı bir gece kulübünde Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan gerginlik konusunda son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor.

Arda Turan'ın gece kulübünde yaşanan gerginlik sonrasında hastaneye giden Berkay'ın peşinden hastaneye gittiği ve burada bir el ateş ettiği basına yansımıştı.

Son dakika gelişmesi: Arda Turan ifade verdi



Kısa süre önce basına yansıyan olayın polis tutanağında da Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili olarak Arda Turan'ın kasten yaralama ve silahla tehditten yakalanması talimatını verdiği öğrenilmişti.

Gelen son dakika haberine göre ise Arda Turan, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde olay hakkında yaklaşık 3 saat boyunca ifade verdi. Turan ifadesinin ardından sonra buradan ayrıldı. Arda Turan'ın hastanede kullandığı ve ruhsatsız olduğu iddia edilen silahı da emniyet yetkililerine teslim ettiği öğrenildi.

Son dakika gelişmesi: Arda Turan ifade verdi

BERKAY'IN AVUKATI: BASINA YANSIYAN HABERLER DOĞRU

Öte yandan olay ile ilgili açıklama yapan şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer ise olayın basına yansıyan şeklinin doğru olduğunu kendilerini de gerekli yasal başvuruları yaparak yasal süreci başlattıklarını belirtti.

Avukat Mermer sözlerini şöyle sürdürdü; "Basına yansıyan haberlerin doğru olduğunu söylemek durumundayım. Özellikle bu aşama da müvekkilimin eşi Özlem Şahin'in yapmış olduğu açıklamalar zaten olayın hem çıkış nedenini hemde gerçekleşme şeklini açıklığa kavuşturmuştur.

Son dakika gelişmesi: Arda Turan ifade verdi

Olay resmi mercilere aksettirilmiştir. Biz ilgili mercilere şikayetlerimizi yaptık. Arda Turan'ın yapmış oldukları olayın neresinden bakarsanız bakın gerçekten çok çirkindir. İzahı dahi olmayan bir durumdur.

Bu konuda olayın gerçekleşme şekline göre cumhuriyet savcısı zaten gerekli iddianameyi hazırlayacaktır. Biz de bu aşama da ce dava aşamasında olayın takipçisi olacağız. Ayrıca yasal süreçte bazı davalarda açabiliriz."

Son dakika gelişmesi: Arda Turan ifade verdi

Son dakika... Savcıdan flaş talimat: Arda Turanı yakalayın
Son dakika... Savcı'dan flaş talimat: Arda Turan'ı yakalayın
Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olayın polis tutanağı ortaya çıktı
Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olayın polis tutanağı ortaya çıktı!

 

Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptıHurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Arda Turan kısa bir süre önce ifade vermek üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Arda Turan şu an ifade veriyor. Polis ifade sonrasında savcı ile görüşecek ve savcının talimatına göre Arda Turan ya gözaltına alınacak ya da serbest bırakılacak. Öte yandan basına açıklama yapan Berkay Şahin'in avukatı, basına yansıyan haberler doğru dedi.
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