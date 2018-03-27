Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: Gece yarısı kritik görüşme

    Son dakika: Gece yarısı kritik görüşme

    AA
    27.03.2018 - 02:14 | Son Güncelleme:

     Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü.

    Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

    "PKK ÖNLEMLERİ..."

    Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi.

    Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

    Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama: Teyit ettikBakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama: Teyit ettik

    Etiketler: görüşme , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri