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    Gece yarısı katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    İHA
    30.04.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Dikili ilçesinde, bir kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

    Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Karabulut yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Menderes Husu 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.

    AYNI AİLEDEN 5 ÖLÜ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan sürücü Bülent Karabulut ve Ebru Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Gece yarısı katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

    Öte yandan, ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: trafik kazası , son dakika , dikili , gündem
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