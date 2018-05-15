Gece yarısı göçmen faciası

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin umut yolculuğu faciayla sonuçlandı. Kaçakları taşıyan fiber tekne, Ayvacık ilçesinin Babakale Limanı açıklarında saat 23.00 sıralarında battı. Bölgedeki balıkçıların görüp müdahale ettiği olayda 13 kaçak kurtarılırken, 7 kaçağın ise cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLENLER AFGANLI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 3’ü çocuk 7 kişinin de Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Kurtarılan 13 kişiden 1’inin İranlı, diğerlerinin de Afganlı olduğu belirlenirken, teknede başka kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Ancak, sahil güvenlik ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarını gün ağarıncaya kadar sürdüreceği kaydedildi.

Tekne faciasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konulurken, kurtarılan 13 kişi de yine aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.