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İHA - DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

Son dakika... Gaziosmanpaşa'da feci olay! Küçük çocuk tırın altında kaldı...

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Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki çocuk yola fırlayınca tırın altında kaldı. Olayda çocuk hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesinin elini bırakarak yola çıkan 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

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