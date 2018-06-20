Son dakika: Gaziantep'ten feci haber... Katliam yaptı, bir yaşındaki kızını alıp kayıplara karıştı

Olay, bu sabah Nizip’in Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süreden beri işsiz olan Eyyüp Y., boşanma aşamasında olduğu ve bugün duruşması olduğu belirlenen eşi Gülşen Y.’den 1 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kızını istedi.

Gülşen Y.’nin olumsuz yanıt verdiği Eyyüp Y., tüfekle eşinin kaldığı kayınpederi Bekir Köse’nin evini basıp rastgele ateş açtı. Açılan ateşle tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Eyyüp Y.’nin eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse hayatını kaybetti, kayınbiraderi Yunus Köse (22) yaralandı.

Eyyüp Y., katliamın ardından kızını da alıp kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaşamını yitiren çift ile kızının cesetlerini yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürdü. Güvenlik güçleri, Eyyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.