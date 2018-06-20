Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: Gaziantep'ten feci haber... Katliam yaptı, bir yaşındaki kızını alıp kayıplara karıştı

    Son dakika: Gaziantep'ten feci haber... Katliam yaptı, bir yaşındaki kızını alıp kayıplara karıştı

    Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep) (DHA)
    20.06.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’in Nizip ilçesinde Eyyüp Y. (27), boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y.’nin (22) kaldığı kayınpederinin evini tüfekle basıp dehşet saçtı. Eyyüp Y., eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse’yi (42) öldürüp, kayınbiraderi Yunus Köse’yi (22) de yaraladıktan sonra 1 yaşındaki kızını yanına alıp kaçtı.

    Olay, bu sabah Nizip’in Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süreden beri işsiz olan Eyyüp Y., boşanma aşamasında olduğu ve bugün duruşması olduğu belirlenen eşi Gülşen Y.’den 1 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kızını istedi. 

    Gülşen Y.’nin olumsuz yanıt verdiği Eyyüp Y., tüfekle eşinin kaldığı kayınpederi Bekir Köse’nin evini basıp rastgele ateş açtı.  Açılan ateşle tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Eyyüp Y.’nin eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse hayatını kaybetti, kayınbiraderi Yunus Köse (22) yaralandı.

    Eyyüp Y., katliamın ardından kızını da alıp kayıplara karıştı.

    Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaşamını yitiren çift ile kızının cesetlerini yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürdü. Güvenlik güçleri, Eyyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Son dakika: Gaziantepten feci haber... Katliam yaptı, bir yaşındaki kızını alıp kayıplara karıştı

    Katliam yaptı, bir yaşındaki kızını alıp kayıplara karıştıGaziantep’in Nizip ilçesinde Eyyüp Y. (27), boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y.’nin (22) kaldığı kayınpederinin evini tüfekle basıp dehşet saçtı. Eyyüp Y., eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse’yi (42) öldürüp, kayınbiraderi Yunus Köse’yi (22) de yaraladıktan sonra 1 yaşındaki kızını yanına alıp kaçtı.
    daha fazla video için
    Etiketler: Gaziantep , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri