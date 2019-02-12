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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP (DHA)
12.02.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Son dakika! Gaziantep'te peş peşe 2 patlama: Yaralılar var

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Gaziantep'te aynı sokakta ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı önce rögarda, ardından da 2 katlı evde peş peşe iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 5 kişi yaralanırken, bazı ev ve iş yerleriyle araçlarda da hasar meydana geldi.

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  • Gaziantepte kanalizasyon patlaması
  • Gaziantepte kanalizasyon patlaması
  • Gaziantepte kanalizasyon patlaması
  • Gaziantepte kanalizasyon patlaması
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstiklal Mahallesi 6 No'lu Sokak'ta öğle saatlerinde rögarda patlama meydana geldi. Bu patlamanın ardından kısa süre sonra da bir evin zemin katında patlama oldu. Patlamanın yaşandığı rögarın kapağı, bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün altı bölümüne çarptı. Diğer patlamada ise evin ise bir bölümü yıkıldı. Patlamalarla birlikte park halindeki araç, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

2'si özel halk otobüsünde toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleriyle doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü.

Doğal gaz dağıtım şirketi görevlilerince doğal gaz hattı kapatıldı, diğer kapaklar da açılıp, rögarın havalanması sağlandı. Yapılan ilk incelemede patlamaların doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edildi. Ekipleri, hasar tespiti için bölgedeki incelemesini sürdürüyor.

Son dakika Gaziantepte peş peşe 2 patlama: Yaralılar var
VALİLİK: 4'Ü HAFİF, 5 YARALI

Gaziantep Valiliği, patlamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Patlamaların ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Gaziantep ili Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 12 Şubat 2019 tarihinde 14.00 sıralarında birisi 2 katlı evin zemin katında, diğeri rögarda meydana gelen iki ayrı patlamanın ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Olayda 4'ü hafif, toplam 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Belediye, AFAD, itfaiye ve doğal gaz firması yetkililerinin müdahil olduğu olayda gerekli tedbirler alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Son dakika Gaziantepte peş peşe 2 patlama: Yaralılar var

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