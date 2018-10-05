Gaziantep'te FETÖ'den tutuklama
Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 11 kişiden 5'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5’i çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
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