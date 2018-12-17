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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
17.12.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Son dakika! Gara ve Hakurk'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika! Gara ve Hakurk'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iç güvenlik operasyonlarında 1 hafta içerisinde 1'i sözde üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 10-17 Aralık'ta 2 bin 404 operasyon düzenlendi.
 
Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 751'i terör (PKK/KCK 266, sol 23, DEAŞ 41, FETÖ/PDY 421), 3 bin 351'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 226'sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 4 bin 328 kişi gözaltına alındı. 

İç güvenlik operasyonlarında, mavi kategoride aranan terörist Ayşenur İnci'nin de aralarında bulunduğu biri sözde üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi. 

Operasyonlarda 12 ilde 42 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 13 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 482 kilogram patlayıcı, 20'si ağır ve uzun namlulu 29 silah, 28 el bombası ile 7 bin 499 muhtelif mühimmat ele geçirildi. 

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 356 operasyonda 605 kilogram esrar, 247 kilogram eroin, 48,5 kilogram afyon, 14,23 kilogram metamfetamin, 86 bin 399 captagon, 64 bin 751 ecstacy, 261 bin 693 sentetik ecza, 42 kök kenevir bitkisi ile 274 bin 628 paket gümrük kaçağı sigara ile 11 ton 787 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE 

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 233 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. 

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE 

Ekiplerce, 547'si denizlerde olmak üzere 3 bin 821 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmelerine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 226 organizatör gözaltına alındı. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.12.2018) 2
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