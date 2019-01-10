Son dakika... Futbolda FETÖ yapılanması davası: Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor, o isimlere takipsizlik
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ futbol yapılanması davasına gönderilen yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.
Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı.
Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
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