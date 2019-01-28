Son dakika! Fuat Oktay'dan 'hibrit otomobil' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Toyota Sakarya Fabrikası’nda düzenlenen Yeni Toyota Corolla Hattan Çıkış Töreni’nde konuştu.
İşte Oktay’ın konuşmasından satır başları:
Ülkemiz hibrit ve elektrikli otomobil satışları konusunda henüz emekleme aşamasında.
Örneğin geçtiğimiz yıl Türkiye'de 4 bin hibrit ve sadece 155 adet elektrik otomobil satışı oldu.
Oysa ki toplam otomobil satışı yarım milyona yakındır.
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerekirse yeni teşvikler getirerek bu rakamları mutlaka yükseltmek kararındayız.
Sakarya'da üretilen Toyota araçlarının 150 ülkeye ihraç ediliyor olması bizim için ayrıca önemlidir. Teknolojinin son imkanları kullanılarak üretilen Toyota Corolla modelinin ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Böylece Sakarya'daki Toyota fabrikasında üretilen araçların üçte ikisinden fazlası hibrit teknolojisine sahip olmaktadır.
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