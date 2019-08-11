Son dakika! Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla ilerleyecektir" dedi.
Fuat Oktay bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada şu mesajları verdi:
Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili düzenleme
Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk.
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