Son dakika! Fuat Oktay'dan Avcılar'da depremle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Marmara Denizi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu.
Fuat Oktay şunları söyledi:
Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok.
Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil.
Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil.
Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler.
DEVAMI GELİYOR...
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