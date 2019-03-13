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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, DHA
13.03.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Son dakika: Freni patlayan kamyon kaza yaptı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyonun neden olduğu kaza sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri dehşete düşürürken, 2 kişi hayatını kaybetti. 

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  • 5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna girdi
  • 5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna girdi
  • 5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna girdi
  • 5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen olayda C.Ç.'nin kullanmış olduğu çekirdek yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce park halindeki 3 araca ardından da bir apartmana çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, çekirdekler etrafa saçıldı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ikinci bir kazanın olmaması için caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri binanın yıkılma ihtimaline karşı vatandaşları yangın merdiveni vasıtası ile tahliye etti.

Kamyonun neden olduğu kaza adeta savaş alanını andırırken, kazada kamyon şoförü C.Ç. ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı İ.A. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili işlem başlatırken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. 

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