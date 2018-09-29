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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.09.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Son dakika… Fırtınaya hazırlık! Kapalı otoparklar tamamen doldu…

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Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili kamu kurumlarının ve belediyelerin aldığı önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da özellikle araçları için kendi önlemlerini aldı. İzmir ve Muğla’da kapalı otoparklar doldu.

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  • Fırtınaya hazırlık Kapalı otoparklar tamamen doldu…
  • Fırtınaya hazırlık Kapalı otoparklar tamamen doldu…
  • Fırtınaya hazırlık Kapalı otoparklar tamamen doldu…
  • Fırtınaya hazırlık Kapalı otoparklar tamamen doldu…
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İzmir’de kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu. Aracını hafta sonu için otoparka bırakan Necdet Şişman, fırtına geçinceye kadar toplu ulaşım araçlarını tercih edeceğini söyledi.

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve 'Tropik fırtına' adı verilen kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu. Alsancak semtinde otopark işleten Ergün Emişen, fırtına beklentisiyle otoparklarında yer kalmadığını belirterek, "Fırtına söylentisi çıktığından beri otoparkımız sürekli doldu. Geçen haftalara göre doluluk oranlarımız da arttı. Önceki haftalarda gündüz saatlerinde yüzde 40 dolayında olan doluluk durumumuz şimdi yüzde 90'lara çıktı. Akşam saatlerinde zaten yer bulunmuyor" dedi. Otoparkı tercih eden araç sahiplerinden Necdet Şişman ise "Fırtına çıkacağı haberlerinden sonra sokak aralarını ya da bina önlerini tercih etmedim. Aracımı güvenli olacağı için açık otoparka bıraktım. Hafta sonu da burada kalacak. Ben fırtına geçene kadar toplu taşıma araçlarını tercih edeceğim" dedi.

METEOROLOJİDEN DE FIRTINA AÇIKLAMASI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tahminlerde değişikliğe gidildiği. Yenilenen tahminlere göre, fırtınanın Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin beklendiği ifade edildi. Buna göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ile yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiği, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Meteorolojiden son dakika açıklaması... Tropik fırtına yön değiştirdi
Meteoroloji'den son dakika açıklaması... Tropik fırtına yön değiştirdi

KOCAOĞLU TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter hesabından "İzmir'de beklenen şiddetli fırtınanın gücü azalıyor ve son duruma göre yönü de değişiyor. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Fırtınanın tekrar yön değiştirmesi ve hızını artırması ihtimaline karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz görev başında" mesajını paylaştı.

MUĞLA’DA DA BEKLENEN FIRTINA ÖNCESİ OTOPARKLAR DOLDU

Muğla’daki kapalı otoparklar da yarın beklenen tropik fırtına öncesi doldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait merkez ilçe Menteşe’deki 4 katlı kapalı otopark tamamen doldu. Günlük ortalama yaklaşık 160 araç girişinin olduğu, 210 araç kapasiteli kapalı otoparkta, tropik fırtına uyarısı sonrası yer kalmadı.

İlçe merkezinde ise güneşli havaya rağmen, cadde ve sokakların boş kalması dikkat çekti. Fırtına ihtimaline karşı Muğla Valiliği kriz merkezi oluştururken, vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı. Balkon ya da teraslarda bulunan masa ve sandalyeler, evlere alındı. Rüzgarla uçup savrulabilecek ya da tehlike yaratabilecek her türlü eşya da, korunaklı bir alana taşındı.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 METREYE ULAŞACAK

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevresinde gece yarısından sonra yağmurun etkili olacağını belirtti. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum- Marmaris arasında fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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