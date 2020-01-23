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Haber Giriş: 23.01.2020 - 22:07,Son Güncelleme:/

Son dakika... Firari FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

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TRT Haber'in haberine göre firari FETÖ'cü Arif Erdem, bir restorandan çıkarken kameralara yakalandı.

Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Erdem, İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a kaçmış, Türkiye’den çaldığı paralarla ABD’ye yerleşmişti. 

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem de ABD’de bir restorandan lüks aracıyla çıkarken görüntülendi.

Erdem, eşiyle birlikte lüks bir restorandan çıkıp, yakın zamanda aldığı son model lüks aracıyla mekandan ayrılıyor.

ABD’de yaşayan bir diğer FETÖ'cü Hakan Şükür de geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı yalanına sığınıp, taksicilik yaptığı iddia edilen görüntülerle gündeme gelmişti.

Son dakika... Firari FETÖcü Arif Erdem ABDde görüntülendi

Arif Erdem'in kullandığı otomobil

Arif Erdem, FETÖ’nün futbol yapılanmasında yer alıyor, aynı zamanda ByLock kullanıcısı.

FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu, cep telefonundan 289 kez görüştüğü, hakkındaki iddianamede yer almıştı.

Erdem’in sık sık Pensilvanya’ya gittiği, dünya kupasından milli takımın aldığı teşvik primlerini FETÖ elebaşına götürdüğü de belgelenmişti.

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