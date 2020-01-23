Son dakika... Firari FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Erdem, İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a kaçmış, Türkiye’den çaldığı paralarla ABD’ye yerleşmişti.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem de ABD’de bir restorandan lüks aracıyla çıkarken görüntülendi.

Erdem, eşiyle birlikte lüks bir restorandan çıkıp, yakın zamanda aldığı son model lüks aracıyla mekandan ayrılıyor.

ABD’de yaşayan bir diğer FETÖ'cü Hakan Şükür de geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı yalanına sığınıp, taksicilik yaptığı iddia edilen görüntülerle gündeme gelmişti.



Arif Erdem'in kullandığı otomobil

Arif Erdem, FETÖ’nün futbol yapılanmasında yer alıyor, aynı zamanda ByLock kullanıcısı.

FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu, cep telefonundan 289 kez görüştüğü, hakkındaki iddianamede yer almıştı.

Erdem’in sık sık Pensilvanya’ya gittiği, dünya kupasından milli takımın aldığı teşvik primlerini FETÖ elebaşına götürdüğü de belgelenmişti.