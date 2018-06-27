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    SON DAKİKA... FETÖ'ye çok sayıda şehirde büyük operasyon

    Mesut Hasan BENLİ
    27.06.2018 - 09:23 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi. Balıkesir'de ise 22 askeri personelin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında, 20 ilde operasyon başlatıldı. Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

    Balıkesir merkezli 13 ilde de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    DEVAMI GELİYOR...

     

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    Etiketler: TSK , son dakika , haberler
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