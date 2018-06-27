SON DAKİKA... FETÖ'ye çok sayıda şehirde büyük operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında, 20 ilde operasyon başlatıldı. Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

Balıkesir merkezli 13 ilde de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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