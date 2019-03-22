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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.03.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Son dakika: FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

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Son dakika: FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a suikast girişimi davasında, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen hapis cezasını az buldu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da aralarında yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen ceza kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. 
Daire, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verildi.

"BAŞYAVER OLAY YERİNDE BULUNMASA DA"

Gerekçede, Yazıcı'nın olay mahallinde bulunmasa da ülke genelindeki darbe kalkışması kapsamında, Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan, fiilin başarıyla tamamlanması açısından yapılan iş bölümü doğrultusunda Cumhurbaşkanının tam olarak bulunduğu yeri öğrendiği belirtildi.

Ankara'dan aracıyla hareket edip Çiğli üssüne gelen sanığın, konumu ile olay esnası ve öncesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin, eylemin planlanması, yerine getirilmesi ve başarıya ulaşması bakımından etkinliği ve önemi nazara alındığında, TCK'nin 37. maddesi uyarınca asli fail olarak tutulması gerekirken, suça yardım eden olarak kabul edilmesi suretiyle eksik ceza tayin edilmesi nedeniyle bozulmasına karar verildiği kaydedildi. 

Ayrıntılar geliyor...

 

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