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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.07.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Son dakika: FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon

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Son dakika: FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 24 şüpheli, savcılık sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 13 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüphelinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, 1 şüpheli hakkında da ev hapsi uygulanmasını kararlaştırdı.

Firari 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Anadolu cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kayyum ataması yapılan Kaynak Holdingle bağlantılı 29 şirkete yönelik soruşturma kapsamında, şirketlerin ortak ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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