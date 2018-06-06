Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika… FETÖ’nün kritik ismi Kemal Zorludemir yakalandı

    Son dakika… FETÖ’nün kritik ismi Kemal Zorludemir yakalandı

    KAYSERİ (AA)
    06.06.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün bilgi işlem sorumlusu sözde üst düzey elemanı Kemal Zorludemir yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalandı.

    Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün bilgi işlem sorumlusu ve "asker imamı" olduğu iddiasıyla aranan firari şüpheli, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de sahte kimlikle yakalandı.     

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen mühendis Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken "Osman Tulpar" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne'de gözaltına alındı.      

    Kayseri'ye getirilen ve örgüt içinde "Orhan" adını kullandığı tespit edilen Kemal Zorludemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Son dakika… FETÖ’nün kritik ismi Kemal Zorludemir yakalandı
         

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri