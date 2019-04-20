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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.04.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında yer alan 17 kişiye operasyon

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Son dakika... FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında yer alan 17 kişiye operasyon

Polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İstanbul il yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 17 kişiye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanırken 4'ü için adli kontrol hükümleri uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Beylikdüzü il yapılanmasında yer alan 11 şüpheli şahıs tespit edildi. Ayrıca örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde Üsküdar ve Kadıköy il yapılanmasında yönetici konumunda faaliyet gösteren 6 şahıs belirlendi.

Tespit edilen toplam 17 şüpheli şahsın FETÖ il yapılanmasında görev aldıkları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında örgütün il yapılanmasında çalışmalara devam ederek örgütün ayakta kalmasına yönelik faaliyet içerinde bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin örgütün kriptografik haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları bilgisine ulaşıldı.

Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelilere yönelik 16 Nisan'da operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4'ü için adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediyor.

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