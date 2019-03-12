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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
12.03.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Son dakika! FETÖ'nün hücre evlerine operasyon... Pencereden atladı

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Son dakika! FETÖ'nün hücre evlerine operasyon... Pencereden atladı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Polisin evlere girdiği sırada 3. kattan atlayan bir şüpheli hastanede tedavi altına alındı

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  • İzmirde FETÖnün yeni yapılanma girişimine operasyon
  • İzmirde FETÖnün yeni yapılanma girişimine operasyon
  • İzmirde FETÖnün yeni yapılanma girişimine operasyon
  • İzmirde FETÖnün yeni yapılanma girişimine operasyon
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye'nin değişik illerinde haklarında yakalama kararı bulunan ve firari olan FETÖ mensuplarının İzmir'e gelerek hücre yapılanması içinde faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bir süre zanlıları takip eden İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgütün üst düzey sorumluları ile örgüt hiyerarşisinde "mahrem abi" olarak anılan kişilerin de bulunduğu hücre evleri tespit etti. Çok sayıda polisin katılımıyla belirlenen 55 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramalarda, saklanmış olduğu yerlerden örgütün gizli haberleşmesinde kullanılan kripto telefon (seyyar Wifi cihazı ve hat takılmayan sadece Wifi'ye bağlanarak kullanılan demo telefonlar) ve bilgisayar bulunması dikkati çekti.

Aramalarda ayrıca, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarfların içine konulmuş 92 bin Türk Lirası, 19 bin ABD doları, 4 bin 300 avro ile çok sayıda şifreli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ PENCEREDEN ATLADI

Polisin evlere baskın yaptığı sırada 3. kat dairenin penceresinden atlayan bir şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınarak hastaneye sevk edilen zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bazı şüphelilerin de delilleri yok etmek için kullanmış oldukları telefonları formatlamaya çalıştıkları görüldü. Yapılan müdahale ile telefonlarını formatlayamadan yakalanan zanlılardan bazılarının ise ellerindeki telefon ve elektronik aletleri balkonlardan yan bahçeye ve çatılara atmaları dikkati çekti.

Operasyon ile FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasına ağır bir darbe vurulduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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