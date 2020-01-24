MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... FETÖ'cü Arif Erdem için Türkiye'den flaş hamle
GeriGündem Son dakika... FETÖ'cü Arif Erdem için Türkiye'den flaş hamle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 24.01.2020 - 18:02,Son Güncelleme:/

Son dakika... FETÖ'cü Arif Erdem için Türkiye'den flaş hamle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... FETÖ'cü Arif Erdem için Türkiye'den flaş hamle

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'de yaşayan FETÖ'cü Arif Erdem için iade talepnamesini ABD makamlarına gönderdiği belirtildi

Örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuz'da eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Firari FETÖcü Arif Erdem ABDde böyle görüntülendi
Firari FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de böyle görüntülendi!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle