Haber Giriş: 24.01.2020 - 18:02,
Son dakika... FETÖ'cü Arif Erdem için Türkiye'den flaş hamle
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'de yaşayan FETÖ'cü Arif Erdem için iade talepnamesini ABD makamlarına gönderdiği belirtildi
Örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuz'da eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
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