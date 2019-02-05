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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.02.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Son dakika! FETÖ firarisi 74 eski asker hakkında kritik karar

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Son dakika! FETÖ firarisi 74 eski asker hakkında kritik karar

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra firar eden 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar listesi"ne eklendi. Başlarına 66 milyon 900 bin lira ödül konulan FETÖ firarisi eski askerlerden 12'si kırmızı, 1'i turuncu, 61'i gri kategoride arananlar listesine girdi. Kırmızı kategoride eski tuğgeneraller Ali Kalyoncu, Mehmet Nail Yiğit ile İstanbul'daki darbe faaliyetlerini yürüten eski Albay Ahmet Zeki Gerehan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için görevlendirilen timde bulunan eski yüzbaşı Burkay Karatepe yer aldı. Helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat da kırmızı kategoride başına 4 milyon lira ödül konulan firari darbecilerden oldu.

Başlarına toplam 66 milyon 900 bin lira ödül konulan darbecilerden 12'si kırmızı, 1'i turuncu, 61'i ise gri kategoride arananlar listesine girdi.

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarının faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı "aranan teröristler" listelerini güncelledi.

Buna göre, terör örgütü PKK'dan 672, FETÖ/PDY'den 342, sol terör örgütlerinden 119, dini istismar eden terör örgütlerinden ise 75 kişi "terörden arananlar" listesinde yer aldı.

Son güncellemeyle bütün kategorilerde arananların sayısı bin 208'e çıktı. Öte yandan bu listelerde yer alan ve etkisiz hale getirilen teröristler ise yılbaşından itibaren "etkisiz hale getirilenler" adı altında yayımlanmaya başlandı.

Kritik isimlerin başına 4 milyon lira ödül

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, terörden arananlar listesine eklenenler arasında darbe girişiminin firari bazı isimleri dikkat çekiyor.
Sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, başına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı kategorideki darbecilerin başında geliyor.

Firari Kalyoncu, darbecilerin sözde atama listesinde Ankara sıkıyönetim komutan yardımcısı ve Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay komutanı olarak görevlendirildi.

15 Temmuz akşamı tugayın idaresini devralan Kalyoncu, mühimmat yüklü tank ve zırhlı araçları Ankara'da, aralarında Genelkurmay Başkanlığının da bulunduğu bazı kritik noktaların işgali için görevlendirdi.

Kalyoncu'nun son ana kadar kanlı eylemlerinden vazgeçmediği, darbe gecesi Ankara 4. Kolordu Komutanlığını devralan sanık eski Tümgeneral Osman Ünlü'nün mahkeme huzurundaki savunmasına da yansıdı.

Firari generalin, "Gerekirse intihar ederim yine de vazgeçmem." dediğini aktaran Ünlü, darbeci generali "gözü dönmüş biri" olarak tanımladı.
Kalyoncu'nun darbe gecesi, "Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin." talimatı da Genelkurmay çatı davası dosyasına giren yazışmalarda yer aldı.

Aynı kategoride yer alan bir başka firari tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit de darbe girişiminden önce 66. Mekanize Piyade Tugay komutanı olarak görev yapıyordu.

Sanık Yiğit, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu bazı siyasilerin gözaltına alınması talimatını veren isimdi.

İstanbul'daki darbe faaliyetlerini yürüten eski albay Ahmet Zeki Gerehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için görevlendirilen timde bulunan eski yüzbaşı Burkay Karatepe de kırmızı kategorideki firari darbeciler arasında bulunuyor.

Yunanistan'a sığınan darbeciler kırmızı listede

Darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat da kırmızı kategoride başına 4 milyon lira ödül konulan darbeciler arasında yer aldı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da İstanbul'da konuşlu 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli helikopter pilotları ile teknisyenler, darbenin başarılı olması için sabah saatlerine kadar eylemlerde bulundu.

İhanet girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine, söz konusu darbeciler çareyi Yunanistan'a sığınmakta buldu.
Turuncu kategoride arananlar listesine giren firari İsmail Sarı'nın başına ise 600 bin lira ödül konuldu.

Gri listede 61 darbeci

Terörden arananlar listesinin güncellemesiyle gri kategoride başına 300 bin lira ödül konulanlar arasında 61 firari darbeci de yer aldı.
Bunların arasında darbe girişiminden önce GATA'da görevli eski tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp ismi dikkati çekiyor.
Gri listedeki en yüksek rütbeli darbeci olan Kıralp'e generallik rütbesini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı tanık ifadelerine yansımıştı.
Darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen eski Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü kurmay albay Tevfik Gök'e de gri kategoride yer verildi.
Kara Harp Okulu Komutanlığındaki darbe faaliyetlerini yürüten eski albay İlhami Polat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Kalem Müdürü eski albay Nuh Altınsoy, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı emir astsubayları Serhat Pasha ile Şener Doğrugören ile 15 Temmuz akşamı a haber televizyon kanalının işgal edilmesi talimatını veren eski yüzbaşı İsmail Menderes Sema da başına 300 bin lira ödül konulan firari darbeciler arasında yerini aldı.

Gri listede bulunan diğer firari darbeciler ise şunlar:
"Abdullah Beyazkürk, Ali Çakan, Ali Kahya, Ali Özkara, Atakan Adaşoğlu, Bahtiyar Kılıçaslan, Barış Bingöl, Burak Keklik, Engin Durmaz, Erdem Kaya, Erdoğan Benli, Ergün Özyurt, Fahrettin Demir, Fatih Arık, Fatih Özden, Fatih Sarıkır, Fatih Sayar, Güven Günindi, Halit Çetin, İbrahim Yılmazbaş, İsmail Girgin, Kültiğin Bozdemir, Mahmut Arduç, Mehmet Aytaç, Mehmet Hamza Başaran, Mehmet Murat Çelebioğlu, Mevlüt Okutan, Muhammed Hakan Sanön, Murat Çelik, Murat Çoban, Murat Koca, Mustafa Altındal, Mustafa Köroğlu, Nejat Polat, Numan Yediyıldız, Osman Karaköse, Osman Özyazıcı, Özkan Yıldırım, Ramazan Atsan, Rıfkı Keser, Sait Tosun, Sedat Engin, Suat Yercel, Şenol Deveci, Tayfun Karaöz, Tekin Taşdemir, Turgay Er, Uğur Karaca, Uğur Yildiz, Yaşar Adıyaman, Yavuz Sezer, Yıldıray Hazır, Yılmaz Akış Gördes ve Zafer Özleblebici."

 

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