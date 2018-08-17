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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (AA) - ÖMER SÜT
17.08.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Son dakika… FETÖ elebaşı Gülen'e bizzat yollamış!

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Son dakika… FETÖ elebaşı Gülen'e bizzat yollamış!

Ankara'da saklandığı evde yakalanan, İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasının sanıklarından FETÖ mahrem imamı Hakan Kılınç'ın TSK'ya ait bazı bilgi ve belgelerin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ulaştırılmasına aracılık ettiği belirtildi.

Ankara'da saklandığı evde sahte kimlikle yakalanan, İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasının sanıklarından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamı Hakan Kılınç'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri bilgi ve belgelerin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e iletilmesinde aracı olduğu belirtildi.     

İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün TSK içindeki üyesi 103 sanık hakkında açılan davanın sanıklarından Kılınç'a isnat edilen suçlamalar dikkati çekiyor.     

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, kapatılan Prizma Kolejinin sahibi Kılınç'ın TSK'daki bazı FETÖ mensubu subaylara abilik yaptığı bilgisi yer alıyor.     

Kılınç'ın, FETÖ'nün hiyerarşik yapılanması içerisinde "hususi sorumlu" şeklinde adlandırılan TSK'ya yerleştirilen örgüt mensuplarından sorumlu örgüt yöneticisi olduğu, örgüte gizli şekilde hizmet etmek amacıyla kurulan Prizma Kolejinin kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın, örgüt üyesi subaylara, "bilgi-fişleme-rapor" konusunda talimatlar vererek ilgili raporları temin ettiği anlatıldı.     

Sanık Kılınç'ın, TSK içindeki örgüt üyelerinin öğrencilik yıllarında, okuldaki diğer öğrenciler, okul komutanları ve öğretmenler hakkında etnik kimlikleri, siyasi görüşleri, aile yapısı, alkol, kadın, para ve makam olarak adlandırılan zaaflarla ilgili genel ve özel bilgileri rapor haline getirerek kendisiyle ilgilenen ve hususi sorumlu olarak adlandırılan örgüt yöneticilerine verdiğine işaret edilen iddianamede, şu ifadeler yer alıyor:     

"TSK içerisindeki FETÖ mensuplarının görev yaptığı birlik içerisinde konumu itibarıyla elde ettiği askeri bilgi, belge ve dokümanları gerek dijital, gerekse fiziki olarak temin ettikten sonra örgüt lideri Fetullah Gülen'e iletilmek üzere kendisinden sorumlu sivil hususi sorumlusuna verdiği anlaşıldığından Hakan Kılınç'ın sorumluluğunda bulunan TSK içerisinde FETÖ örgüt mensuplarına fiziki veya dijital olarak bilgi, belge ve doküman getirmeleri hususunda talimatlar, direktifler vererek ilgili bilgi, belge ve dokümanları temin ettiği anlaşılmaktadır."     

İddianamede ayrıca sanık Kılınç'ın, kamuoyunda "fuhuş ve askeri casusluk" olarak bilinen soruşturma dosyasında elde ettiği birçok fişleme ve TSK'ya ait bilgi, belge ve dokümanların soruşturmaya konu "pandora" adı verilen veri tabanının oluşması veya adreslerde bulunduğu iddia edilen askeri belgelerin birlik dışına çıkartılmasına katkısının olduğuna dikkati çekildi.

Kılınç'ın aynı dava ve başka davalarda yargılanan bazı subaylarla bağlantısına işaret edilen iddianamede, sanık hakkında ifade veren gizli tanık ve bazı tanıkların beyanları da paylaşıldı.     

OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasının sanıkları arasında bulunan ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasından aranan FETÖ imamı Hakan Kılınç, Yenimahalle'de 16 Ağustos'ta saklandığı evde yakalanmıştı.     

Sahte kimlikle yakalanan Kılınç'ın, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti. 

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