Son dakika... Fethiye'de orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, arazöz, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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