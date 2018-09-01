Fatih'te TOMA kaza yaptı
İstanbul Fatih Topkapı Alt Geçit'de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kaza yaptı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
FATİH'TE virajı alamayan TOMA devrildi. Kazada TOMA'da bulunan polisler yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 07.30 sıralarında Fatih Topkapı Altgeçidi Merter istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TOMA virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA'nın içinde bulunan polisler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken TOMA'yı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle