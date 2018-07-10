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    Son dakika... Fatih’te korkutan yangın

    İSTANBUL (İHA)
    10.07.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı boş bir daire alev alev yandı. Paniğe kapılan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay, Karagümrük Mahallesi Prof. Dr. Naci Şensoy Caddesi’nde bulunan boş bir dairede meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı daireden alevler yükselmeye başladı. Mahalle esnafının ihbarı üzerine olay yerine Fatih ilçesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler içinde yanan daire itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı mahalle sakinleri yangının boş daireye giren şahıslar nedeniyle meydana geldiğini iddia ederken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

    Son dakika... Fatih’te korkutan yangın

    Etiketler: istanbul , Yangın
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