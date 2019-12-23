Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
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Son dakika... Fatih'te ahşap binada yangın
İstanbul Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hoca Gıyasettin Mahallesi, Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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