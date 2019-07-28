Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, çalışmalar başladıktan 31 gün sonra, saat 18.10'da trafiğe açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat:18.00’de köprü trafiğe açılacaktır" açıklaması yapılmıştı.
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