Son dakika: F-16'lar Suriye hava sahasında beşinci uçuşu gerçekleştirdi
Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.
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