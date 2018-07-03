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Son dakika... Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme: Anne de tutuklandı
Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
03.07.2018 - 23:37 | Son Güncelleme:
Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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