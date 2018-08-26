Son dakika... Etiler'de kaza: Yaralılar var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Etiler'de kaza: Yaralılar var
GeriGündem Son dakika... Etiler'de kaza: Yaralılar var
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) - AA
26.08.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Son dakika... Etiler'de kaza: Yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bayram tatili dönüşü Amasya'dan İstanbul'a gelen ve içerisinde 18 kişinin bulunduğu minibüs, seyir halindeyken TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

15
  • Etilerde minibüs kazası
  • Etilerde minibüs kazası
  • Etilerde minibüs kazası
  • Etilerde minibüs kazası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bayram tatili dönüşü Amasya'dan İstanbul'a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu Yılmaz Karakaya'nın kullandığı 34 FV 5917 minibüs, TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yola devrildi.

4'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklardan bazıları yaşadığı panik ve korku nedeniyle ağladı. Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Son dakika... Etilerde kaza: Yaralılar var
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Minibüsün devrilme anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki minibüsün arka lastiği patlıyor. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra devrildiği kameralar tarafından kaydediliyor. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşların kaza yerine koştuğu görülüyor.

Son dakika... Etilerde kaza: Yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İçişleri Bakanlığı: 1’i gri listede 6 terörist etkisiz hale getirildi

Amcasının ölümden 2 dakika sonra yaptığı şoke etti... 7 yıl hapsi isteniyor

Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Hatay'da orman yangını