Son dakika: Eski Zaman gazetesi başyazarına 19 yıl 6 ay hapis cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Eski Zaman gazetesi başyazarına 19 yıl 6 ay hapis cezası
GeriGündem Son dakika: Eski Zaman gazetesi başyazarına 19 yıl 6 ay hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.11.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Son dakika: Eski Zaman gazetesi başyazarına 19 yıl 6 ay hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Eski Zaman gazetesi başyazarına 19 yıl 6 ay hapis cezası

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ali Ünal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, sanığın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla şikayetçi olduğu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 29,5 yıla kadar hapis istenen Ali Ünal'dan son savunmasını yapmasını istedi.

Ali Ünal, FETÖ'nün kurucusu, yöneticisi olmadığını, darbe girişiminde bulunmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını söyledi. Kendisinin yazar ve mütercim olduğunu belirten Ünal, 90'nın üzerinde kitabı bulunduğunu, 26 yıldır gazetelerde yazdığını, son senedir 20 ise kapatılan Zaman gazetesinde yazılarının yayımlandığını ifade etti.

Bugüne kadar binin üzerinde yazı yazdığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde görülen hiçbir FETÖ davasında örgüt kurucusu ve yöneticisi olarak ismim geçmedi. İsmim FETÖ'nün hiyerarşisi içinde geçmemesine rağmen nasıl oluyor da bu suçla yargılanıyorum anlamıyorum. Benim hiçbir terör örgütüyle bağım yok. 1996 yılından sonra kitap tercüme etmek için ABD'ye gitmeye başladım. 5-6 kez Fetullah Gülen ile görüştüm. Benim soru sormamı severdi, bu yüzden bazı görüşmelerde bulundum. Örgütün askeri, yargı ve emniyet yapılanmasından kimseyi bilmem. İddia makamı beni Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsle suçluyor. Darbe girişimini 16 Temmuz sabahı televizyondan öğrendim."

Yazılarından dolayı suçlandığını iddia eden Ünal, mahkemede tanıklık edenlerin hiçbirinin kendisinin terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olduğuna dair somut deliler ortaya koyamadığını savundu.

Ünal, yazılarında hükümeti eleştirdiğini, bunların da fikir özgürlüğü olduğunu ileri sürdü. Yaklaşık 27 aydır tutuklu bulunduğunu, engelli bir kızı olduğunu belirten Ünal, suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz ise mütalaasında, Ünal'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası " ile cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Ünal'ın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Ünal, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraat etti.

Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 29,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Silivri'de rezalet! Darbeci yüzbaşı ile avukatı basıldı

92 belediye için değişim kararı

Korkunç ölümde yeni iddialar! Baba: 'Göğsünde lastik izlerini gördük'

' Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten'