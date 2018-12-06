Son dakika: Eski Vali Şahabettin Harput'un cezası belli oldu
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
BURSA eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11’i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı.
Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput’un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.
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