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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.09.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Son dakika: Eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a 16 yıl hapis cezası

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Son dakika: Eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a 16 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Binasını işgal eden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un 16 yıl 5 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Tunç ve avukatı katıldı. Duruşmada müşteki İBB avukatı da hazır bulundu.

İBB avukatı Davut Hasan sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, Tunç'un beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Tunç, "Söyleyeceğim tek şey, ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı legal ya da illegal oluşum içinde olmadım. Başka diyecek herhangi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Taleplerin ardından gerçekleştirdiği müzakere sonucu kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Tunç'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın suça yardım eden olarak katıldığı gerekçesiyle cezayı 16 yıla heyet, takdiri indirim uygulanarak cezanın 13 yıl 4 ay hapis cezası olmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti sanığın "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan  1 yıl 10 ay 15 gün, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ve bin 480 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Böylece 3 farklı suçtan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılan sanık Ömer Tunç'un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza alması nedeniyle ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarında sanığa ayrıca bir ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Öte yandan sanığın babası olan eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç da darbe girişimi sırasında İBB'nin işgaline ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine sebep olan darbecileri ağırlayarak rehberlik etmiş, yargılandığı davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

İDDİANAMEDEN

Sanık Tunç hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''konut dokunulmazlığını ihlal etme'' suçlarından 12 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tunç'un, Lojistik Destek Binasını işgale gelen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığına dair görseller de iddianamede yer almıştı.

 

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