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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.12.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

Son dakika... Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a FETÖ'den 10 yıl hapis

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Son dakika... Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Eski yüksek yargıçların Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada ikinci karar çıktı. Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Şaban Işık, "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski HSYK üyesi Şaban Işık, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Işık ile avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Şaban Işık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

"FETÖ üyesi" olduğuna yönelik hakkındaki beyanların gerçeği yansıtmadığını ileri süren Işık, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmadığını savundu. Işık, örgütün toplantılarına da katılmadığını iddia etti.

Sanık avukatının da esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya karar arası verildi.

Karar oy birliğiyle çıktı

Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, yaklaşık 1 yıldır süren yargılamalarda eski Yargıtay Üyesi Şuayip Şen'in ardından ikinci kararını açıkladı.

Oy birliğiyle alınan kararı, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu okudu.

Karara göre, sanık Şaban Işık'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2.
maddesi gereğince, "failin örgüt hiyerarşisi içeresindeki konumu, örgütte kaldığı süre, ByLock içerikleri ve tanık beyanlarına da yansıdığı üzere haiz olduğu kamusal görev ve yetkiyi örgüt menfaati doğrultusunda kullanarak örgüt için yaptıkları ve kastının yoğunluğu" göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşarak sanığa 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı. Böylece sanığa, 10 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, Işık hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına da hükmedildi.
Tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar veren heyet, sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Savcılık 15 yıla kadar hapis istemişti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında hazırlanan mütalaada, Şaban Işık'a, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.
Sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda olduğu belirtilen mütalaada, sanık hakkında TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması, hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edilmişti.

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