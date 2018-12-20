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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
20.12.2018 - 07:16, Son Güncelleme:

Son dakika: Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti

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İSTANBUL Kadıköy'de çıkan yangında Konya eski emniyet müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) öldü.

Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokakta bulunan Seçkin Apartmanının 8. katında meydana geldi. 1995-1996 yıllarında Konya'da il emniyet müdürlüğü yapan Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in yaşadığı dairede yangın çıktı. 

KOMŞULARI KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

Yangını ilk olarak Ertem ailesinin karşı komşuları fark etti. Ertem ailesinin kapısın açmaya çalışan komşuları dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldılar

İTFAİYE EKİPLERİ ANNE KIZIN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in cansız bedeni ile karşılaştı. 

SAVCININ OLAY YERİNE GELMESİ BEKLENİYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, anne kızın cenazelerinin olay yerinden çıkarılması için nöbetçi savcının olay yerine gelmesi bekleniyor. 

"AÇMAYA ÇALIŞTIM, AÇAMADIM"

Binaya oturanlardan Hüsnü Gümüşçekici "Saat 05.00'te uyandım duman geliyordu. Benim evimi de duman kaplamıştı. Çocukları aşağı indirdim. Apartmanı uyandırdım. Kapıyı çok tekmeledim. Açmaya çalıştım, açamadım. O arada içeriden sesler geliyordu. İtfaiyeye, ambulansa, polise haber verdik. Şu anda olay yeri inceleme içeride, herhalde biraz sıkıntılı bir durum var. Benim 30 senelik komşum. Cemalettin Ertem, eski emniyet müdürü. Eşiyle kızı oturuyordu. Cemalettin bey rahmetli oldu" diye konuştu.

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